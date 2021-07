‘Army of Thieves’ de Zack Snyder estrena su primer tráiler

Una de las últimas cosas que nos dejó la San Diego Comic-Con@Home fue el tráiler de ‘Army of Thieves’, precuela de ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder.

El tráiler de ‘Army of Thieves’ nos muestra cómo es que Dieter se convierte en el experto en cajas fuertes que vemos en ‘Army of the Dead’.

El joven alemán será requerido por un grupo que aprovechará la distracción mediática de los zombies en Las Vegas, para hacer el mayor robo de la historia.

‘Army of Thieves’ será dirigida y protagonizada por Matthias Schweighöfer, mientras que Zack Snyder fungirá como productor del proyecto.

Esto con el fin de no perder el hilo argumental trazado por ‘Army of the Dead’ y que Zack Snyder está construyendo al lado de Netflix.

‘Army of Thieves’ estará disponible en Netflix en algún punto de otoño de 2021.

‘Army of Thieves’ ayudará a cimentar el universo de ‘Army of the Dead’

Todo indica que Zack Snyder quiere a toda costa armar su propio universo, cosa que podría lograr con Netflix, ‘Army of Thieves’ y ‘Army of the Dead’.

La apuesta era muy alta con ‘Army of the Dead’; sin embargo, el público respondió muy bien, por ello rápidamente se aprobó y realizó ‘Army of Thieves’.

Así se comenzará a cimentar toda la mitología de este universo y se espera que con esta, así como con próximas entregas, se vayan resolviendo algunas dudas.

Army of the Dead (Netflix)

Además de ‘Army of Thieves’, ‘Army of the Dead’ contará con otra secuela en forma de un anime que contará lo ocurrido en Las Vegas durante el brote inicial.

También ya se confirmó que Zack Snyder hará la segunda parte de ‘Army of the Dead’, donde se mostrará lo que pasó con el personaje que sobrevivió a la misión.

Además no dudemos que si ‘Army of Thieves’ tiene un buen recibimiento, la película de Dieter podría tener una segunda entrega.

Con información de Netflix.