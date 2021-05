‘Army of the Dead’; el regreso de Zack Snyder (RESEÑA)

‘Army of the Dead’ retoma el camino que por un momento parecía perdido para Zack Snyder.



En 2004 un joven Zack Snyder sorprendió al mundo con ‘Dawn of the Dead’, remake de cinta de George A. Romero.

17 años después el mismo director nos trae ‘Army of the Dead’, que retoma mucho de ese filme; pero también demuestra una visión diferente.

‘Army of the Dead’ no sólo trae de regreso al Snyder que quería demostrarle al mundo sus capacidades, también a ese cineasta con pasión por lo que hace.

Army of the Dead Netflix

¿De qué trata ‘Army of the Dead’?

‘Army of the Dead’ nos pone en un mundo después del apocalipsis zombie, donde Scott, un mercenario, prepara un robo a una bóveda de Las Vegas.

Luego de debatir los pros y los contras, Scott junta a un escuadrón para hacer el asalto más grande y peligroso de la historia, donde todo saldrá mal.

Si bien la historia no es nada que no se haya visto en películas de robos o zombies; Snyder encuentra la manera de hacerla atractiva para la audiencia.

Army of the Dead Netflix

Por ejemplo, los zombies de ‘Army of the Dead’ no son estos entes hambrientos; al contrario, son una sociedad en sí misma defendiéndose de extraños.

Fiel a la tradición de estas obras, se hace una sutil crítica al mundo contemporáneo con los muertos vivientes, sin caer en sermones o discursos forzados.

¿Quién actúa en ‘Army of the Dead’?

‘Army of the Dead’ tiene un nutrido cast, pasando por Dave Bautista y Ana de la Reguera, hasta “incidentales” como Steve Corona y Chelsea Edmundson.

Todos hacen un excelente trabajo metiéndose de lleno en sus personajes, que si bien son estereotipos y clichés, todos encajan en este mundo.

Mención aparte para Richard Cetrone, Zeus, el zombie alpha, quien sin hablar en un idioma entendible, logra transmitir sus emociones a la perfección.

Army of the Dead Netflix

Tal vez lo único malo es que el resto del elenco zombie no llega a destacar tanto, lo que hace que a veces no se crea que estamos ante una comunidad.

Asimismo, algunos personajes se podrían sentir desperdiciados debido a muertes intempestivas o poca profundidad; algo que siempre le ha fallado a Snyder.

¿Cómo son los efectos y la acción en ‘Army of the Dead’?

‘Army of the Dead’ es la primer obra de Zack Snyder con presupuesto “bajo” en años, desde ‘Sucker Punch’ no producía con menos de 100 millones de dólares.

‘Army of the Dead’ costó entre 70 y 90 mdd; para que se den una idea, eso sólo abarca los reshoots de ‘Liga de la Justicia’.

Sin embargo, el director hace magia con ese dinero y nos entrega una película llena de acción, grandes coreografías y efectos muy puntuales.

Army of the Dead Netflix

Con una manufactura artesanal y un uso del CGI sólo en las escenas que más lo necesitan; dejando el resto a las locaciones y elementos prácticos.

Algo como lo que hiciera George Miller en ‘Mad Max: Fury Road’; lo que nos da una película más visceral, cruda y sucia, tal como lo sería un mundo zombie.

Eso sí, mantiene una que otra cosa del amado/odiado “estilo Snyder”: cámaras lentas, cámaras rápidas e imágenes innecesariamente épicas.

Army of the Dead Netflix

‘Army of the Dead’ nos regresa al Zack Snyder de la vieja escuela

Después de ver ‘Army of the Dead’ algo queda claro, Zack Snyder quiere olvidar su accidentado paso por el DCEU y regresar a su primera época.

Y hay que decirlo, el filme lo logra en parte; se nota que el fin primero de ‘Army of the Dead’ es entretener.

Vamos, ni siquiera es tan oscura como sus últimos 3 trabajos (literal y figurativamente); es casi como una obra Serie B en el buen sentido de la palabra.

Army of the Dead Netflix

En verdad parece que estamos viendo algo del hombre que hizo ‘Dawn of the Dead’, ‘300’ y ‘Watchmen’, y no el que se perdió entre la burocracia de Warner.

Si no eres fan de Snyder o lo zombies, esta película no tiene nada para ti y es probable que la encuentres insufrible como todo el trabajo del director.

Si por el contrario eres de los que apoyan el #RestoreTheSnyderverse o vives para ver muertos vivientes; entonces ‘Army of the Dead’ será tu película.