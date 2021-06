A Zack Snyder le gustaría hacer una película de ‘Rick and Morty’

Actualmente Zack Snyder está envuelto en desarrollar el universo de ‘Army of the Dead’; eso no le impide mostrar su interés en otras iniciativas.

En una entrevista para The Film Junkee Vodka Stream, Zack Snyder mencionó que estaría interesado en dirigir una película live-action de ‘Rick and Morty’.

En parte porque nunca ha hecho una comedia como tal y piensa que el live-action de ‘Rick and Morty’ sería lo más cercano a esto.

No tengo una comedia en que pueda pensar, ya sabes, como una comedia pura. Si hiciera la película de ‘Rick and Morty’, probablemente sería lo más cercano”. Zack Snyder

Rick and Morty (Adult Swim)

No sólo eso, Zack Snyder considera que cada episodio de ‘Rick and Morty’ es como una película, y que el proyecto se sentiría como hacer una trilogía.

Deberían de agregar muchas cosas y en su opinión sería algo de proporciones épicas.

Algo a mencionar es que Zack Snyder ya se ofreció para participar en ‘Rick and Morty’ al proponer un segmento live-action para uno de los episodios.

Zack Snyder prepara varios proyectos con Netflix

Aunque de momento no hay nada claro sobre una posible película de ‘Rick and Morty’, Zack Snyder no tiene que preocuparse de trabajo.

Tras un meteórico ascenso en su fama en este 2021, Zack Snyder prepara una buena cantidad de proyectos con Netflix, live-action y animados.

De entrada tenemos ‘Army of Thieves’ y ‘Army of the Dead: Lost Vegas’, las dos precuelas de su popular película de zombies en la plataforma de streaming.

Army of the Dead (Netflix)

También tenemos ‘Twilight of the Gods’, un anime que estará basado en la mitología nórdica, el cual estará producido por Jay Olivia.

Todos estos proyectos esperan estrenarse entre 2021 y 2022, principalmente los que estarán basados en el universo de ‘Army of the Dead.

Así que de momento la posible incursión de Zack Snyder en el live-action de ‘Rick and Morty’ puede esperar un poco.

Con información de NME.