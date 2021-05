‘Army of the Dead’ sería la película más vista en la historia de Netflix

A pesar de su calidad cuestionable, ‘Army of the Dead’ es todo un éxito en Netflix, el servicio de streaming ha mencionado que es su película número 1.

No sólo eso, ‘Army of the Dead’ estaría en camino a convertirse en la película más vista de su historia en su primer mes dentro de la plataforma.

De acuerdo con una publicación en Twitter, al momento el filme de Zack Snyder ha sido visto en 72 millones de hogares.

Army of the Dead (@NetflixFilm)

Ese sería el mismo número de reproducciones que tiene a nivel mundial, manteniéndose en el Top 10 a una semana de su estreno.

Algo pocas veces visto, pues las tendencias en Netflix suelen diluirse en un par de días, a veces horas, sobretodo con películas de una sola entrega.

Para muestra, en México ocupa el 4º lugar de popularidad, superando incluso a ‘Luis Miguel, la serie’, la cual es tendencia con cada capítulo.

Netflix ya prepara 10 proyectos de ‘Army of the Dead’

Aunque ya había planes para extender la saga de ‘Army of the Dead’ incluso antes del estreno, tras el éxito Netflix echará la casa por la ventana.

Ya se hablan de 10 proyectos en puerta relacionados con ‘Army of the Dead’, entre ellos la serie animada, una precuela y la secuela.

Con esto se exploraría a detalle todo el universo de esta nueva franquicia, teniendo un mejor trasfondo de varios elementos de la película.

Army of the Dead (Netflix)

Una de las principales críticas es que quedan muchas preguntas al aire que jamás se resuelven del todo, como el origen del primer zombie.

Por su parte, Zack Snyder se ha mostrado muy contento del resultado de ‘Army of the Dead’ y se le ve a gusto con Netflix.

‘Army of Thieves’, la precuela, y ‘Army of the Dead: Lost Vegas’, la serie, se estrenaría en los próximos meses.

Con información de Netflix.