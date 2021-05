‘Army of the Dead’: ¿Habrá secuela o spin-off?

Luego del lanzamiento de ‘Army of the Dead’ en Netflix el pasado 21 de mayo, mucho se ha especulado sobre si habrá una secuela o un spin-off.

Esto debido a las preguntas que dejó la película de ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder y, de momento se ha reportado que habrá tanto una secuela como un spin-off.

Cabe mencionar que la película de ‘Army of the Dead’ está inspirada en el anime homónimo y se ha reportado que la secuela animado llevará por nombre ‘ Army of the Dead: Lost Vegas ’.

Esta nueva película un spin-off de ‘Army of the Dead’ (2021) que tendrá como directora a Jay Oliva y no a Zack Snyder.

Netflix estaría preparando mas títulos ambientados en el universo de ‘Army of the Dead’

Según se ha reportado, tras el éxito obtenido con ‘Army of the Dead’, Netflix estaría planeando una serie de películas inspirado en ese universo.

Una de ellas sería la precuela ‘ Army of the Thieves ’, en donde Zack Snyder ya estaría trabajando y que complementaría la serie secuela animada ‘ Army of the Dead: Lost Vegas ’.

‘Army of the Dead: Lost Vegas’ se centraría en el origen del virus zombie y en Zeus, el zombie que inició toda la horda en Las Vegas contado en 6 episodios.

En ese sentido, ‘Army of the Thieves’ se desarrollaría durante el inicio al ataque en Las Vegas que da pie a los eventos de ‘Army of the Dead’.

‘Army of Thieves’ se estrenaría este 2021

Esta precuela de ‘Army of the Dead’ ya había sido anunciada de hecho en septiembre del 2020 y las filmaciones terminaron en diciembre, por lo que se espera se estrene en algún punto del 2021.

‘Army of the Thieves’ tendrá como protagonista a Matthias Schweighöfer quien interpretó a Ludwig Dieter, el cerrajero encargado de abrir la bóveda en Las Vegas.

En esta precuela de ‘Army of the Dead’ se explicará cómo Dieter intentaría orquestar un golpe a los bancos tras el ataque zombie.

Con información de IGN y Screenrant.