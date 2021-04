El nuevo tráiler de ‘Army of the Dead’ llegó, mostrando el regreso de Zack Snyder tras su éxito en el ‘Snyder’s Cut: Justice League’.



El nuevo tráiler de ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder para Netflix ha llegado, historia que retoma a un grupo de mercenarios encabezados por Dave Bautista quien, aparentemente está retirado pero, con la oferta de ganar 50 millones de dólares reúne de nueva cuenta a su equipo.

La misión de los mercenarios en ‘Army of the Dead’ es simple: sacar todo el dinero de una bóveda en una abandonada ciudad de Las Vegas y salir de ahí ilesos pero, el principal obstáculo de este grupo de matones es nada más y nada menos que una infestación de zombies.

Sin embargo, estos zombies de acuerdo a la visión de Zack Snyder, no son como lo han pintado en el género, sino que son listos, rápidos y capaces de emboscar al enemigo para matarlo; además cuentan con un tigre zombie , el cual por cierto se ha robado todas las miradas de los fans.

Zack Snyder y su visión zombie en ‘Army of the Dead’

Para 'Army of the Dead' de Zack Snyder, el director tuvo total libertad creativa, pues fungió no solo como director sino como escritor, productor, guionista y director de fotografía por lo que podría decirse que entregará una visión muy limpia de su versión del terror y del género zombie a 17 años de su creación.

Hace unas semanas, el propio Zack Snyder confesó que ‘Army of the Dead’ había sido una de las producciones en donde más se ha divertido, incluso puede verse luego de que subiera a su Twitter los posters promocionales de la películas, los cuales destacan por su gran colorido.

Bien lo dicen, en martes ni te cases ni te embarques… Pero si hay 200 millones en juego, es todo o nada. De Zack Snyder, ‘El ejército de los muertos’ llega el 21 de mayo a Netflix. pic.twitter.com/EUY0mBFhjX — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 13, 2021

Es por esto que habrá de esperar que esta película de 'Army of the Dead' sea una de las más personales para el director de ‘Justice League’, luego de los roces que mantuvo con Warner.