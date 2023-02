Armie Hammer, el actor estadounidense acusado de canibalismo, fue víctima de abuso sexual siendo un niño. Así lo ha afirmado en declaraciones al boletín digital Air Mail.

A principios de 2021, se dio a conocer que Armie Hammer, de 36 años, es objeto de investigación por la Policía de Los Ángeles, tras la denuncia de una mujer que lo acusa de violarla violentamente en 2017.

En la entrevista, Armie Hammer acepta su interés por el BDSM y que ejerció abuso emocional contra varias mujeres, pero niega todos los actos delictivos.

Asimismo, Armie Hammer revela que pensó en el suicidio cuando salieron a la luz las diversas acusaciones en su contra; sin embargo, afirma que ahora está rehabilitado y dispuesto a retomar su vida.

Armie Hammer reconoció su afición por el BDSM, término que abarca un grupo de prácticas y fantasías eróticas, cuyas siglas significan: Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; y Masoquismo.

Esto, dijo Armie Hammer, se originó tras el abuso sexual que sufrió por parte de un pastor de jóvenes cuando tenía 13 años.

Armie Hammer, quien es parte de una de las familias más poderosas de EU, dijo que lo sucedido lo hizo sentirse vulnerable ante todo y que fue a través del BDSM como logró recuperar el control perdido:

“Lo que eso hizo por mí fue que introdujo la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control. Yo era impotente en la situación. No tenía agencia en la situación. La sexualidad me fue presentada de una manera aterradora donde no tenía control. Entonces mis intereses fueron: quiero tener el control de la situación, sexualmente”.

Armie Hammer afirmó que le contó del abuso sexual a dos personas, una de la cuales, su madrina, confirmó la historia al boletín digital Air Mail.

Acusada en 2021 de abuso sexual, canibalismo y otros comportamientos inapropiados por parte de numerosas mujeres, Armie Hammer vio derrumbarse su carrera en Hollywood, donde comenzaba a despuntar.

Desde entonces, Armie Hammer se retiró a las Islas Caimán, el lugar donde creció y en el que su familia posee algunas propiedades.

Ahí, Armie Hammer trabaja como vendedor de tiempos compartidos en un hotel de lujo, donde primero estuvo hospedadao y cuando se le terminó el dinero, pidió trabajo, de acuerdo con el portal Variety.

Armie HAmmer contó que ante el escándalo público, pensó en el suicidio, pero los hijos que procreó con la presentadora Elizabeth Chambers, lo hicieron cambiar de idea.

“Simplemente salí al océano y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de que me ahogara, me golpeara un bote o me comiera un tiburón. Entonces me di cuenta de que mis hijos todavía estaban en tierra y que no podía hacerles eso a mis hijos”.

Armie Hammer, actor