Tras escándalo por abuso sexual y tendencias caníbales, el actor Armie Hammer paso de ser el protagonizar de la exitosa Call Me by Your Name a vender tiempo compartido.

Con 35 años de edad, en un abrir y cerrar de ojos la vida del actor estadounidense Armie Hammer cambió totalmente.

Esto luego de que a principios de 2021, Armie Hammer fuera acusado de violencia doméstica, agresión sexual y hasta de canibalismo por una de sus ex novias.

Y por lo que tras pasar 9 meses de rehabilitación voluntariamente a una clínica de en Orlando, Florida de la cual salió en diciembre de 2021, la vida de Armie Hammer tiene un giro distinto.

Pues es que según reportes del portal de espectáculos TMZ, Armie Hammer pasó de protagonizar Call Me by Your Name a vender tiempo compartido.

Armie Hammer (@Armiehammer - Instagram)

Armie Hammer vende tiempo compartido en un hotel de las islas Caimán

Tras un informe del portal de espectáculos TMZ, se dijo hace unos días que el actor Armie Hammer vende tiempo compartido en un hotel de las islas Caimán.

En donde se difundieron fotos de Armie Hammer estando en el Morritt’s Resort de Gran Caimán, en las islas Caimán del Caribe, pero en donde portaba un uniforme de empleado.

Ante esto, el propio hotel y el abogado de Armie Hammer, Andrew Brettle desmintieron dicha información que rápidamente se volvió viral, incluso se alegó que fue una broma.

Pese a esto ahora la revista Variety está confirmando que efectivamente Armie Hammer pasó de protagonizar Call Me by Your Name a vender tiempo compartido en un hotel de las islas Caimán.

Según en declaraciones de fuentes cercanas al hotel y al propio Armie Hammer aseguró que el actor si trabaja vendiendo tiempos compartidos en dicho resort.

“Está trabajando en el complejo turístico vendiendo multipropiedades, instalado en un cubículo” Fuente anónima para Variety

Esto debido no solo al escándalo, sino también porque la familia multimillonaria del actor Armie Hammer le dio la espalda totalmente, y por lo que ahora está “arruinado”, simplemente está en bancarrota.

Y por lo que Armie Hammer no tuvo otra opción que vender tiempo compartido tras su mala fama, esto con el objetivo de poder mantener a su familia.

“La verdad es que está totalmente arruinado y trata de ganar dinero para mantener a su familia”. Fuente anónima para Variety