La plataforma de streaming Discovery+ liberó el tráiler de House of Hammer, un documental que explora el canibalismo de Armie Hammer, actor conocido por Call Me by Your Name.

Elli Hakami y Julian P. Hobbs dirigen esta cinta que trata sobre la conductas perversas de Armie Hammer, que pasó de ser una estrella consentida de Hollywood a ser acusado de abuso sexual.

A lo largo del metraje de House of Hammer se contará con los testimonios e intervenciones de las exparejas y familiares de Armie Hammer. Aparecerán:

Julia Morrison

Courtney Vucekovich

Casey Hammer

Courtney Vucekovich / Casey Hammer / Julia Morrison (discovery plus / YouTube)

Las declaraciones de Courtney Vucekovich y Julia Morrison muestran la manera en que Armie Hammer pasó de ser una pareja “perfecta” a ser un abusador sexual.

A través de la revelación de mensajes de texto y audios, se desenmascara a Armie Hammer mostrando que el mismo aseguraba ser “100% caníbal”.

Cada conversación que Courtney Vucekovich y Julia Morrison revelan deja en claro la doble vida que llevaba Armie Hammer.

Por su parte, el testimonio de Casey Hammer, tía de Armie, revela que las tendencias caníbales y oscuras del actor de El Llanero Solitario han estado en su familia generación tras generación.

Armie Hammer (Danny Moloshok / Reuters)

Por medio de material de archivo y entrevistas a sobrevivientes, House of Hammer relata cómo hay secretos muy aterradores en la familia Hammer.

Se pone en evidencia que cinco generaciones del apellido Hammer han abusado de muchas personas quedando en la impunidad por todo el poder, dinero y privilegio que tienen.

Actualmente, se sabe que Armie Hammer, tras la ventilación de sus escándalos sexuales, vive en las islas Caimán. Esto fue revelado por Variety.

Armie Hammer se quedó en la ruina por lo que tuvo que ponerse a vender tiempo compartido en un hotel.

¿Cuándo se estrena House of Hammer? El nuevo documental sobre el canibalismo del actor Armie Hammer

House of Hammer, el nuevo documental sobre el canibalismo del actor Armie Hammer, llegará a la plataforma Discovery+ el próximo 2 de septiembre.