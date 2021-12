“Adiós Twitter”: Miles se despiden hasta el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ para evitar los spoilers sobre un posible spider-verse.

Con la premier de la película ‘Spider-Man: No Way Home’, las redes sociales se han convertido en un sitio peligroso para quienes no quieren saber lo que sucede con el Hombre Araña.

Esto porque Twitter es un campo minado de información para quienes tienen que esperar para ver la nueva entrega de Spider-Man.

Memes de usuarios diciendo "Adiós a Twitter para evitar spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Twitter)

Ante tal situación con el hashtag “Adiós Twitter”, los internautas se han despedido para anunciar su ausencia hasta no ver ‘Spider-Man: No Way Home’.

Algunos escriben mensajes que indican que abandonarán Twitter por un día nada más. Otros ponen que será hasta el fin de semana cuando regresen a su vida digital.

Uno más extremos dicen que volverán a Twitter cuando la cinta estelarizada por Tom Holland esté en el Canal 5.

‘Spider-Man: No Way Home’: Usuarios dicen “Adiós Twitter” con memes para no ser victimas de las filtraciones

La película ‘Spider-Man: No Way Home’ ha hecho que las personas anuncien el “Adiós Twitter” con una ola de divertidos memes que ironizan sobre los spoilers.

Por ejemplo, hay quienes utilizan memes de Bob Esponja para mostrar la manera en que se desvincularán de Twitter durante la ola de filtraciones.

Otros internautas sacan memes de las anteriores entregas de Spider-Man o vestidos como el superhéroe arácnido para indicar que no estarán disponibles.

De igual manera, hay quien utiliza el “Adiós Twitter” para insultar a las personas que ya han subido algunos detalles de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Meme de Lucero sale a relucir en el "Adios a Twitter para evitar spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Twitter)

Asimismo, algunas empresas han aprovechado el trending para subirse y recomendar sus apps.

Tal es el caso de Duolingo que le sugiere a los internautas aumentar sus habilidades lingüísticas mientras no consumen redes sociales.

Duolingo aprovecha el Adios a Twitter para evitar spoilers de Spider-Man: No Way Home (Twitter)

A pesar de que la mayoría de los internautas han tomado la radical decisión de alejarse de Twitter, hay algunos que no se enojan.

Incluso piden toda la información de ‘Spider-Man: No Way Home’. Un usuario ha dicho que le pueden decir todo lo que sepan.

Esto porque no tiene tiempo ni dinero para ir a ver la película del Hombre Araña.