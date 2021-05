Aaron Taylor-Johnson será Kraven el Cazador en la nueva película de Sony

Luego de que el actor Aaron Taylor-Johnson tuviera una breve participación en el UCM como Quicksilver, se ha revelado que fue fichado para ser Kraven el Cazador.

De acuerdo con Variety, Aaron Taylor-Johnson será el protagonista de la nueva película que Sony prepara de ‘Kraven el Cazador’, uno de los villanos de Spider-Man.

La película de ‘Kraven el Cazador’ será parte del Universo de Spider-Man, al igual que la película de ‘Morbius’, ‘Venom’ (2018) y ‘Venom: Let There Be Carnage’ que se estrenará este 2021.

Sony planea aprovechar el Spider-Verse

Según reporta la revista, las ambiciones de Sony van más allá de solamente tener el personaje del Spider-Man de Peter Parker.

Es decir que planean aprovechar cada uno de los personajes que involucran al superhéroe arácnido, tal y como ahora se ha anunciado Kraven el Cazador con Aaron Taylor-Johnson.

Aunque, todo lo que tenga que ver con Peter Parker seguirá bajo la tutela de Marvel Studios y Kevin Feige.

De momento la película de ‘Kraven el Cazador’, ‘Morbius’ o las dos películas de ‘Venom’, no formarán parte del UCM.

¿Quién es Kraven el Cazador?

El los cómics y adaptaciones animadas de Spider-Man, Kraven el Cazador -que ahora dará vida Aaron Taylor-Johnson, se llama Sergei Kravinoff.

Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko con su primera aparición en 1964 en el cómic ‘T he Amazing Spider-Man #15’ .

Kraven el Cazador posee una fuerza y agilidad sobrehumana, resistencia y durabilidad en los combates.

Todas estas habilidades las obtiene tras beber la poción llamada ‘El suero de Calypso’, hecha a partir de ciertas hierbas.

La adaptación cinematográfica de Kraven el Cazador venía sonando desde hace algún tiempo, en donde se rumoraba su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Kraven (Marvel)

Aaron Taylor-Johnson ya tiene experiencia con personajes de Marvel

Se llegó a especular sobre quien podría darle vida a Kraven el Cazador, si Keanu Reeves o Brad Pitt, sin embargo, el papel terminó cayendo en las manos de Aaron Taylor-Johnson.

Cabe mencionar que Aaron Taylor-Johnson ya había participado en la película ‘Avengers: Era de Ultrón’ (2015).

En ella se abrió camino a los personajes de los gemelos Maximoff, sin embargo el personaje de Aaron Taylor-Johnson, Quicksilver terminó siendo asesinado.

En ese sentido, Wanda (Elizabeth Olsen) terminó por obtener un papel más protagónico en el UCM, teniendo incluso su serie llamada ‘ WandaVision ’.

Quicksilver (Marvel)

De hecho, en la serie se introdujo nuevamente el personaje de Quicksilver pero interpretado por Evan Peters.

Peters era conocido en el fandom por haber interpretado a Quicksilver pero en el universo Fox de los X-Men que, posteriormente adquirió Disney y Marvel.