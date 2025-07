Carlos Villagrán -de 81 años de edad- no quiere reencontrarse con sus excompañeros de El Chavo del 8, porque no se junta con la “chusma”.

La serie Chespirito: Sin querer queriendo provocó que el público se interesara de nuevo en los exintegrantes de ‘La vecindad’, pero ellos siguen enemistados.

Carlos Villagrán no piensa reunirse con sus excompañeros de El Chavo del 8

Sólo cuatro integrantes de la Vecindad del Chavo del 8 sobreviven, pero Carlos Villagrán no quiere ver a sus excompañeros ‘ni en pintura’.

Durante una entrevista en el programa peruano “Amor y fuego”, Carlos Villagrán fue cuestionado si le gustaría reunirse con:

María Antonieta de las Nieves, de 75 años de edad

Florinda Meza, de 76 años de edad

Édgar Vivar, de 76 años de edad

Carlos Villagrán fue directo y no quiere reencontrarse con sus excompañeros: “Yo no me junto con esa chusma”, dijo el actor.

Aunque Carlos Villagrán quiso minimizar su ‘desprecio’ por sus excompañeros, explicó la razón por la que no quiere ver a los actores de El Chavo del 8.

“Ellos tienen sus motivos, sus razones. Los respeto a todos, pero no” Carlos Villagrán

Carlos Villagrán es consciente que una reunión de los integrantes de El Chavo del 8 causaría un gran furor, pero no está entre sus planes hablar con ellos.

Recientemente, María Antonieta de las Nieves recibió un reconocimiento en un programa de Perú, casi al mismo tiempo que Carlos Villagrán, pero tal parece que no se encontraron.

Esta fue la última vez que se reunieron los integrantes del Chavo del 8

La última vez que elenco original de El Chavo del 8 se reunieron fue en 1978, cuando Carlos Villagrán decidió abandonar el programa.

Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Edgar Vivar y Carlos Villagrán acudieron al funeral.

Pero María Antonieta de las Nieves no asistió, ya que tenía compromisos de trabajo.

Los 4 exintegrantes de El Chavo del 8 llevan años sin reunirse y Carlos Villagrán no tiene intención de verlos de nuevo.