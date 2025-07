Carlos Villagrán, conocido por su icónico papel como Quico en El Chavo del 8, se presentó en el MallPlaza Bellavista en Lima, Perú, a sus 81 años.

Luego que de circularan vídeos de su presentación en redes sociales, los fans recordaron una advertencia en la serie Chespirito: Sin querer queriendo.

Carlos Villagrán se presentó en Lima, Perú, con su memorable personaje de Quico a sus 81 años de edad.

Aos 81 anos, Carlos Villagrán voltou a se apresentar como Kiko nesta semana, no Peru. Um registro de sua participação em um circo no país: pic.twitter.com/CQGl8LlTa4

Durante el show de casi dos horas, el actor bailó, hizo bromas, chistes, juegos y convivió con sus fans.

María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) -de 75 años de edad- y Edgar Vivar (Señor Barriga) -de 76 años de edad- se encuentran dando show en el mismo país.

Sin embargo, se ha descartado algún proyecto que una a las 3 personalidades.

Luego de que se viralizaran los vídeos del regreso a los escenarios de Carlos Villagrán como Quico, los fans no pudieron evitar recordar un diálogo que apareció en la serie de Chespirito: Sin querer queriendo:

La serie muestra una “advertencia” sobre no “casarse” con el personaje de Quico, sugiriendo que debería buscar su propio camino creativo y no depender exclusivamente del personaje.

Aunque no hay evidencia de que Chespirito pronunciara exactamente estas palabras en la vida real, la frase engloba y hace referencia al conflicto central entre ambos actores.

Pues tras dejar El Chavo del 8 en 1978, Carlos Villagrán continuó trabajando como Quico en programas, circos y giras, lo que llevó a disputas legales con Chespirito por los derechos del personaje.

Carlos Villagrán ha mantenido una postura reservada al hablar sobre la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo.

En entrevistas recientes, el actor expresó respeto hacia Chespirito, pero evitó opinar extensamente sobre la serie, especialmente, referente a su trabajo y carrera profesional:

“No es asunto mío, no contesto ese tipo de preguntas (...) Yo hice mi trabajo como Carlos Villagrán, ahí está mi trabajo; ustedes me pueden juzgar (...) Yo no puedo decir nada en contra.”

Carlos Villagrán