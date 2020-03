Fuertes rumores indican que Vadhir Derbez podría tener este 2020 su propio programa en Televisa.

Puede que Vadhir Derbez no esté triunfando en la escena musical; sin embargo, en la pantalla chica está arrasando por lo que Televisa estaría contemplando darle su propio programa.

De acuerdo con Juan José Origel, la empresa de San Ángel puso su interés en el hijo de Eugenio Derbez luego de que este apareciera en el programa "Quién es la máscara”. La fama del muchacho comenzó a ascender al punto que se convirtió en protagonista de la película "The Seventh Day".

Ahora que saben que Vadhir asegura rating, la televisora estaría planeando realizar un nuevo programa que hable de automóviles y todo lo relacionado con estos, show que estaría conducido por el hermano de Aislinn y José Eduardo Derbez.

De acuerdo con lo escrito por Pepillo Origel en su columna “Vida y milagros”, el nuevo proyecto tendría un formato similar a los programas que aparecen en Discovery Turbo. Fuertes rumores indican que éste podría llegar a la televisión en algún momento del 2020.

¿Quién es Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez, de 29 años de edad, incursionó en la actuación a la edad de seis años. Sus primeras apariciones en tv fueron en programas como “Cómplices al rescate”, “Pocas pulgas” y “Vecinos”.

Además de televisión ha participado en teatro con las puestas en escena: “Las aventuras de Tom Sawyer”, “Grease”, y “Rock of Ages”. Asimismo su talento llegó a cines con películas como “Ladrones”, “3 idiotas” y “How to Be a Latin Lover”.