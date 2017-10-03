“Caer en tentación” es la telenovela de Televisa que está causando sensación.
La productora Giselle González nos cuenta la historia de un matrimonio “pleno y feliz” cuya vida se altera cuando entra a su vida otro matrimonio. Pasión, mentiras y traición, ingredientes principales que dan forma a la infidelidad cometida por Damián (Gabriel Soto) y Carolina (Adriana Louvier).
La química entre Raquel (Silvia Navarro), Damián, Carolina y Santiago (Carlos Ferro) resulta excelente, pero… el proyecto no es original. El melodrama está basado en la teleserie argentina “Amar después de amar” creada por Erika Halvorsen y Gonzalo Demaría.
Una versión que lejos de ser comparada es aplaudida por espectadores que han quedado encantados y a su vez escandalizados por la reciente escena erótica protagonizada por Soto y Louvier.
*Damián aprovecha que su esposa duerme sobre sus piernas para tener contacto íntimo con quien pretende sea su amante. Carolina también se deja arrastrar por su deseo sexual y deja que él introduzca su mano por debajo de su pantalón...
🙈 NO APTO PARA NIÑOS/AS 🙊 Las cosas cada día se salen de control entre Damián y Carolina, traicionando a sus parejas... ¿Qué les pareció esta escena de #CaerEnTentación? @caerententacion @gabrielsoto @lalouvier #Televisa #Television #Historia #Produccion #Mexico #TV #Instagram #Post #USA #Video #GabrielSoto #AdrianaLouvier
Qué dices, ¿te animas a darle una oportunidad a esta telenovela?