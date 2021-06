A Kit Harington y Emilia Clarke tampoco les gusta la Temporada 8 de Game of Thrones

Que a mucha gente y críticos nos les está gustando el rumbo de los capítulos finales de Game of Thrones no es un secreto en este momento; la muestra más clara es que The Last of the Starks tuvo calificaciones reprobatorias en varios sitios de crítica especializados, tanto de medios como de espectadores. Mucho se esperaba que la recta final elevara su calidad, pero parece que no va a ser así, de hecho, los mismos actores y actrices no parecen estar a gusto con el desenlace.

Y no estamos hablando de cualquier persona del cast, sino de los protagonistas, Kit Harington y Emilia Clarke, Jon Snow y Daenerys Targaryen respectivamente. En dos entrevistas recientes, se muestran no muy convencidos de lo que sucede en los últimos episodios y la secuencia final; mientras que Harington señala que es decepcionante (aunque de manera inmediata se retracta); Clarke es la que se muestra más reacia y su simple expresión refleja su desagrado e incomodidad cuando la cuestionan si le gustó el final.

Si bien podrían tratarse de bromas de su parte; a muchos les han resultado un par de respuestas sinceras, sobretodo la de la Madre de los Dragones, quien siempre ha sido muy expresiva y honesta en cuanto a sus opiniones y reacciones; sobretodo porque en la entrevista Nathalie Emmanuel (Missandei) se muestra más acertiva, mientras que ella denota duda en cuanto a qué responder, limitándose a un no muy convincente "la mejor temporada de todas".

Parece que el fenómeno The Last Jedi se repite en Game of Thrones

Este tipo de aparente decepción por parte de los protagonistas hacia los momentos finales de Game of Thrones nos remiten a otro evento reciente en el mundo geek, que fue igual de polémico; The Last Jedi de Star Wars. La obra dividió a los fans, al grado que un buen sector la odia y todo lo que tenga que ver con ella, incluyendo al director, productora y cast; siendo calificada como decepcionante.

No sólo eso, Mark Hamill (Luke Skywalker) no ha ocultado su decepción con esta nueva trilogía, señalando desde la gira de medios que jamás le agradó lo que le hicieron a su personaje; y no ha parado de señalar todas la oportunidades perdidas que hubiera dado la historia, como una última aventura real de Luke, Leia y Han. Como podemos ver, es el mismo caso que se está presentando con la serie de HBO.

