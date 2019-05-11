HBO, la cadena responsable de series emblemáticas como Game of Thrones y West World, estrena hoy Chernobyl, una miniserie de cinco capítulos que pinta para quedarse en nuestras memorias durante muchos años.

Una serie que rinde homenaje a las mujeres y hombres que se sacrificaron para salvar a Europa

La emisión aborda la peor catástrofe nuclear en la historia de la humanidad, ocurrida el sábado 26 de abril, tras una explosión masiva en la Planta Nuclear de Chernobyl, que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania así como en Escandinavia y el oeste de Europa.

La miniserie, coproducida entre HBO y SKY, es protagonizada por Jared Harris (Mad Men), Stellan Skarsgård (Avengers: Infinity War) y Emily Watson (Dragón Rojo).

Su historia fue escrita y producida por Craig Mazin, y dirigida por Johan Renck (Breaking Bad).

La explosión liberó 500 veces más materiales radioactivos y tóxicos que la bomba de Hiroshima

El accidente de Chernóbil provocó uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. La cantidad de materiales radiactivos y tóxicos liberados tras la explosión fue alrededor de 500 veces mayor a la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima, en 1945.

A consecuencia de ello, la Unión Soviética ordenó la evacuación inmediata de 116 000 personas y generó una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa central y oriental.

La explosión provocó directamente la muerte de 31 empleados de la planta y el fallecimiento de otros miles que recibieron diferentes dosis de radiación.