Danna Paola causó polémica en redes sociales después de que saliera a la luz la primera temporada de la serie original de Netflix, Élite, en la que aparece como nunca antes la habíamos visto.

Resulta que la actriz mexicana de 23 años de edad, en el primer capítulo sorprendió a su público con videos en las que no dejó nada a la imaginación, la actriz, que interpreta a “Lu”, una sensual y manipuladora joven de preparatoria, aparece teniendo relaciones sexuales mientras se baña en las regaderas de la escuela.

Recientemente, Danna Paola también estrenó su más reciente tema de reguetón, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.