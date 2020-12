‘The Book of Boba Fett’ sera la nueva serie spin-off de ‘The Mandalorian’



El final de temporada de ‘The Mandalorian’ ha llegado a a la plataforma de Disney+ , dejando con la boca abierta a todos quienes se sumaron a verlo, haciendo incluso tendencias de Twitter nombres como “Grogu”, “Mando” o “The Mandalorian” y “Boba Fett”; este último se ha anunciado que tendrá una serie spin-off.

Desde hace algunas semanas se había rumorado la posibilidad de una serie spin-off del legendario mercenario Boba Fett, interpretado por Temuera Morrison y la cual según Deadline estadía filmándose para la primavera del 2021; sin embargo, la escena post créditos de ‘The Mandalorian’ lo estaría confirmando .

🚨 Confirmado 🚨 Se anuncio que próximo año llega la serie 'El Libro de #BobaFett ' con el estreno previsto para diciembre 2021, la misma fecha que habían anunciado para #TheMandalorian T3, se desconoce si también regresara el Mando o si formara parte de esta serie. pic.twitter.com/EcERDFSTK4 — El Dato Disney+ (@ElDatoDisney) — El Dato Disney+ (@ElDatoDisney) December 18, 2020

‘The Book of Boba Fett’ sería el nombre oficial del spin-off -noticia que llega después de la muerte del actor original de Boba Fett, Jeremy Bulloch- la cual llegaría para diciembre de 2021 , justo al mismo tiempo que el estreno de la tercera temporada de ‘The Mandalorian', aumentando las posibilidades de un crossover entre ambas series.

Anuncio del spin-off de Boba Fett en ‘The Mandalorian’

Este anuncio llega cuando a mitad de los créditos de ‘The Mandalorian’ se encuentra Boba Fett mirando al palacio en donde habitaba Jabba the Hutt, el cual ahora está bajo el liderazgo de Bib Fortuna, el nuevo líder criminal en Tatooine y con ayuda de Fennec Shand (Ming-Na Wen) logran liquidarlo.

La escena post créditos de la nueva serie ‘The Book of Boba Fett’ que sale en el último episodio de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’, da a entender que la mayoría de las escenas de este nuevo spin-off será mayormente en Tatooine.

Este nuevo spin-off 'The Book of Boba Fett' se une a los ya anunciados en el Disney Inversor Day: ‘Ahsoka Tano’, ‘Ranger of the New Republic’; además de las precuelas de ‘Andor’ con Diego Luna, ‘Obi Wan’ con Ewan McGregor y el personaje de ‘Lando’ de la película ‘Han Solo’ (2018).