Paty Cantú canta reguetón y dice que para su video no tuvo necesidad de ‘perrear’

Paty Cantú presentó hoy el sencillo titulado “#Natural”, que se desprende del álbum “#333”, que lanzará durante el primer trimestre de 2018 y en el cual experimenta diversos géneros musicales como el reguetón.

Cantú señaló que en esta producción se verá más atrevida que nunca, sin embargo, reconoció que en el video oficial no habrá 'perreo'. “En el baile no hubo preparación alguna para ilustrar el video, porque no había necesidad del perreo”, dijo la cantante.

Abundó que en su evolución musical siempre busca ofrecer algo distinto a sus seguidores y calificó a su disco como una producción cero convencional.

“Derrumbe mis prejuicios y como artista se me antoja experimentar y ahora lo hago con un mensaje de amor y con un sonido de reggaeton; así que no hay droga más fuerte que el amor y la música en pop, balada pop, trap y sonido discoteque, en una fusión universal por tratarse solo de música, como máxima expresión creativa”.

Con información de Notimex.