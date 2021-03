Mon Laferte confesó que está “enamorada” del regional mexicano, tras lanzar una canción con La Arrolladora Banda el Limón.

Hace unos días, Mon Laferte anunció en redes sociales el lanzamiento de “Se me va a quemar el corazón” , un tema que grabó junto a La Arrolladora Banda el Limón. Ahora, la cantante habló del amor que le tiene al regional mexicano.

Mon Laferte aceptó estar “lejos de ser una experta”, en la industria del regional mexicano, pero está feliz de la colaboración que hizo con la agrupación liderada por René Camacho, así lo expresó en una entrevista para la agencia EFE.

“Ahora estoy enamorada del regional mexicano. (…) Me da vergüenza decir esto, pero no la conozco tanto. (…) Esto es una colaboración, no soy experta, pero lo que sí sé es que no hay banda de mujeres o por lo menos soy ignorante y no la conozco”. Mon Laferte

Fue el pasado 25 de febrero de 2021 que Mon Laferte y La Arrolladora Banda el Limón lanzaron una segunda versión de “Se me va a quemar el corazón”, canción que estrenaron con un video musical, el cual es protagonizado por la cantante y el actor mexicano Tenoch Huerta .

De acuerdo con la cantante de origen chileno, la canción adquirió una potencia diferente “para poner en la noche a todo volumen y echarte tu mezcalito o tequilita”, sobre todo por los instrumentos de La Arrolladora Banda el Limón, cuyos miembros son de Sinaloa.

“La banda tiene una fuerza impresionante, un poder fuerte. Creo que las dos versiones te ponen en dos ‘moods’ diferentes, pero como cantante puedo echar toda la voz. Siento que la música de banda tiene muchísima potencia”. Mon Laferte

¿Cómo surgió una colaboración entre Mon Laferte y La Arrolladora Banda el Limón?

Anteriormente, Mon Laferte ha manifestado su sentir hacia México y lo agradecida que está con el país, sin embargo, se adentró a la música regional gracias a Manú Jalil, quien es uno de los productores de su próximo álbum, además de uno de sus mejores amigos, entonces le recomendó hacer una colaboración con La Arrolladora Banda el Limón.

"Todo empezó porque a uno de los productores del álbum le encanta la música de banda y me dijo: 'Oye, esta canción quedaría muy bien con banda'. Y él fue el que hizo el contacto. Además, hace ya tiempo que La Arrolladora venía buscándome para hacer alguna cosa, entonces ya había como un medio romance". Mon Laferte

La intérprete de ‘Tu falta de querer’ y ‘Mi buen amor’, aseguró que tanto ella como La Arrolladora salieron de su “zona de confort”, pese a que durante la grabación del video todos estaban nerviosos, pero reconoció que todo lo hablaron y fueron muy amables.

Por otro lado, Mon Laferte admitió que al involucrarse en el género, descubrió la música de la fallecida cantante Jenni Rivera . Aunado a eso, se percató de que existen letras machistas y pocas mujeres interpretando regional mexicano.

"A mí lo que me gustaría es que el discurso que yo quiero dar no esté fuera de este género. Pienso que a lo mejor hay un montón de chavas en Sinaloa que hacen música y les encantaría tocar banda y no lo hacen porque no está bien visto o lo que sea, y entonces tienen que tocar otro género de música para encajar". Mon Laferte

Es así que para la famosa cantante es importante transmitir el mensaje hacia las mujeres que quieren hacer música regional, por lo que las invitó a que “vayan y toquen banda”.