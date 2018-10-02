El 5 de octubre, Dulce María ofrecerá una presentación en el Teatro Metropólitan, donde tendrá una invitada especial.

Se trata nada menos que de Lynda, aquella chica que nos enamoró en los 90’s con temas como ‘Dile’, ‘Gira que gira’, ‘A 1000 x hora’, y ‘Mala leche’, entre otros.

Apenas el mes pasado, Lynda confirmaba su regreso a la escena musical con el lanzamiento de una nueva placa discográfica, así como la presentación de su libro.

En cuanto al show, la ex RBD promete que dar un espectáculo único, donde estará acompañada de muchos bailarines, por lo que promete que esta vez sí bailará.

Vamos preparando el terreno: