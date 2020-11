Valentín Elizalde: Revelan que hubo disparos dentro de camioneta en la que fue asesinado

Para la familia de Valentín Elizalde, esto vuelve a colocar en el centro de las sospechas a su primo 'Tano', único sobreviviente del crimen

A 14 años de la muerte de Valentín Elizalde, su hermano Francisco ha surgido nueva información que podría ayudar a descubrir quién estaría detrás de su asesinato.

En entrevista con ‘Ventaneando’, el también cantante reveló que de acuerdo con el informe pericial realizado en la escena del crimen, alguien hizo varios disparos dentro de la camioneta en la que fue asesinado Valentín. Esta información pone nuevamente a su primo ‘Tano’, único sobreviviente del ataque, en el centro de las sospechas.

Francisco comentó que si bien, desde hace años la familia cuenta con los informes periciales , por mucho tiempo evitaron revisarlos por el dolor que les provocaba, pero recientemente los volvieron a leer tras destaparse que su primo ‘Tano’ estaría involucrado en el crimen.

Así, descubrieron que se encontraron varios casquillos percutidos dentro de la camioneta donde viajaba Valentín , su representante Mario Mendoza y ‘Tano’ Elizalde.

“Se hicieron seis tiros dentro de la camioneta… ‘El Vale’ y Mario tenían el tiro de gracia en la frente, eso es algo raro porque cuando te ponen la pistola en la frente quiere decir que miraste a quien te hizo eso y está muy raro porque las personas que te van a pegar un tiro de gracia.. llegan y te ponen la pistola (en la cien pero) ‘al Vale’ le pegaron el tiro de gracia en medio de la frente” Francisco, hermano de Valentín Elizalde

Para la familia Elizalde, esta información pone nuevamente a ‘Tano’ en el centro de las dudas, pues recuerdan que él siempre ha negado haber identificado al o los asesinos, argumentando que en el momento del ataque se encontraba dormido y no se enteró de nada.

“Sólo dice, ‘venía dormido, me desperté y los miré ya a todos muertos y yo con un balazo aquí’. ¡Ah, caray!, ¿cómo puedes decir eso, entonces no escuchaste los disparos dentro de la camioneta, porque hay seis casquillos y aparte, qué no escuchaste la balacera afuera? Está como muy raro” Francisco, hermano de Valentín Elizalde

Otro dato del informe pericial que llamó la atención de la familia es que la palanca de cambios en la transmisión de la camioneta estaba en la posición de parking .