Vadhir Derbez habla de la salida de Mauricio Ochmann del reality familiar

Pese a ser padre de la hija de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann no aparecerá en la segunda temporada del reality "De viaje con los Derbez".

A principios de este mes de diciembre se confirmó la segunda temporada del reality De viaje con Los Derbez, el cual traerá de regreso a todos sus integrantes a excepción de Mauricio Ochmann, el exesposo de Aislinn, por lo que hoy Vadhir Derbez habla de la ausencia de su excuñado.

A través de una entrevista con el programa Venga La Alegría, el hijo mayor de Eugenio Derbez aseguró que la familia aún se lleva muy bien con Mauricio ya que al ser todos adultos comprenden la situación y se ajustan así como entiende que así es la vida y que finalmente el actor estará presente en sus vidas ya que es el padre su sobrina Kailani.

“Todos nos llevamos muy bien en general, todos somos adultos y entendemos perfecto, tenemos que ajustarnos con eso. Así es la vida, chato” Vadhir Derbez. Actor y cantante

¿Aislinn Derbez estrena novio? Vadhir Derbez lo aclara

A semanas de que se informara que Aislinn está saliendo con un maestro de yoga llamado Jesh De Rox, quien ya convive con su hija Kailani, Vadhir Derbez dice desconocer la nueva relación así como pide a la prensa den un respiro a la vida privada de su hermana.

“Ya suelten a mi hermana por favor… ¡déjenla ser!”, dice para posteriormente asegura que debido a la pandemia por coronavirus la ha visto muy poco así que desconoce si inició una relación o no, aunque de hacerlo estaría en su derecho. “Pero sí si (es cierto), pues qué tiene, no estaba muy enterado de eso más que por ustedes, pero no, prefiero no decir más”, concluye.

Vadhir Derbez aparece con unos kilos de más

Finalmente, Vadhir Derbez confesó que la cuarentena ligada al Covid-19 le ha hecho ganar algunos kilos: “Uno tiene que ahí echarse sus comidillas en casa. La verdad es que sí me he dejado ir muchísimo, pero bueno, también se vale, de repente me ven muy fit, de repente me ven muy fat, no pasa nada”.