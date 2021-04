Toñita confirma separación y revela si le fueron infiel con un hombre

Toñita lo confirma, está separada de su aún esposo Luis Manuel desde el pasado mes de diciembre.

Quien vuelve a ponerse en el ojo del huracán es la cantante Toñita y es que hace poco la revista TV Notas aseguró que la emergida de la primera generación del reality musical ‘La Academia’ se encontraba atravesando por una crisis matrimonial, informe que terminó siendo cierto, la propia lo confirma.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, la eterna rival de Miriam Montemayor, confirma estar separada desde el pasado mes de diciembre de su aún esposo Luis Manuel, padre de su hija. Así como revela el motivo y aclara si le fueron infiel con un hombre.

“Es verdad que desde diciembre yo tuve una separación pero me llevó a todo dar con mi expareja, que es una persona que yo respeto, que es una persona que es un gran padre, no puedo tener odio por una persona que yo amé por 15 años y que lo único que tengo es respeto, eso sí, no puse el cuerno yo a nadie” Toñita. Cantante

Tras asegurar que tiene una excelente relación con el padre de su hija, y negar que ella le fue infiel, reveló el motivo de la separación:

“Llega un momento en la vida en que simplemente las cosas tienen que continuar. No sé si fue la pandemia… Yo tengo otras prioridades ahorita , creo que descuidé mucho mi carrera por tener un matrimonio bien … A mí me gusta cantar, a mí me gusta estar arriba del escenario, yo ya no puedo estar quieta, necesito volar”, señaló Toñita y dejó claro que a estas alturas de su vida no quiere perder más tiempo.

¿Luis Manuel le fue infiel con un hombre?

Una amiga de Toñita habría revelado a la revista TV Notas que Luis Manuel engañó a la cantante con hombre, razón por la que el aún matrimonio se distanció. La emergida de La Academia no habría perdonado la infidelidad, por lo que tomó la decisión de separarse pero antes le habría pedido ocultar sus preferencias sexuales ya que el escándalo afectaría a su hija.

Al respecto, conductores del programa De Primera Mano, insistieron en saber si este informe es verdad, por lo que Toñita asegura que su pareja no es gay ya que “Es Sonorense, calza bien, le gustan las mujeres... es un tapizo”.

Finalmente asegura que aunque ya no existe amor de pareja con Luis Manuel, le tiene cariño y no hablará mal de él, sobre todo por que no terminaron odiándose.