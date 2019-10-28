El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, habría contratado al reconocido cantante colombiano de reguetón Manuel Turizo Zapata -conocido artísticamente como MTZ- para la fiesta de XV años de su hija.

De acuerdo con una columna publicada en el diario El Universal, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y hermano del senador Ricardo Monreal Ávila pudo haber desembolsado hasta 40 mil dólares por la presentación del reguetonero, de acuerdo con lo que cobran otros artistas por este tipo de eventos.

Sin embargo, la fiesta para su hija es un evento con carácter privado y, pese a que es un funcionario público, Saúl Monreal no está obligado a transparentar lo que gastó en la celebración familiar.

El propio MTZ confirmó en su cuenta oficial de Instagram que fin de semana pasado realizó un par de eventos privados, el primero de ellos el viernes 25 de octubre en la ciudad de Zacatecas y el segundo un día después en la Ciudad de México, ambos previo a un viaje a la ciudad de Madrid.

Familia Monreal Ávila tiene decenas de propiedades en Zacatecas

En el año 2015, varios medios de comunicación señalaron que la familia Monreal Ávila contaba con unas 46 propiedades en el estado de Zacatecas, entre los que se incluyen cuatro ranchos, gasolineras y plantas agroindustriales.

De este universo, 19 propiedades estaban a nombre de Ricardo Monreal, su esposa y sus dos hijas. En total, los catorce hermanos contarían con mil 400 hectáreas de tierras.

En aquella ocasión, Ricardo Monreal explicó a los medios de comunicación que su familia tiene un rancho desde hace casi un siglo y la mayor parte de los inmuebles consignados en los reporte formaron parte alguna vez de esta propiedad, la cual fue fraccionada por su padre.