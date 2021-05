Rosie, hermana de Jenni Rivera, renuncia a administrar los bienes de la cantante

Rosie Rivera se dice harta de que su vida, familia e ingresos sean de interés público así como explica que ella no representa a la dinastía Rivera.

Rosie Rivera está cansada de tener la atención de medios de comunicación por ser la hermana de Jenni Rivera así que ha tomado una importante decisión.

Rosie está renunciando a ser la albacea de la fallecida cantante; sí, ya no quiere administrar sus bienes, propiamente declaró en un Instagram Live.

A través de la red social, Rosie explica que está harta de que se metan en su vida, que la juzguen y den por hecho que ella representa a la dinastía .

Es por ello que confiesa sentir cierto rencor hacia su hermana Jenni Rivera, ya que le puse una enorme carga sobre los hombros al nombrarla su albacea.

"He sido el blanco de mucho coraje, he sido el blanco de muchas emociones que yo no causé. Va haber un cambio. Esto lista, voy a renunciar (a administrar su bienes). Anhelo ser libre..." Rosie Rivera

Asimismo, explica que desde la muerte de la 'Mariposa de barrio' no ha podido ser ella debido a que los medios quieren saber cada uno de sus movimientos.

"Tengo todos los focos sobre mí: ¿Cómo está manejando el dinero? ¿Cómo está manejando los negocios? ¿Cómo están los niños?.. Todas mis decisiones están en el ojo del huracán: mi matrimonio, mis hijos, mis ingresos. Todos quieren saber qué traigo puesto y cuánto vale mi casa porque quieren saber si he usado el dinero de Jenni" Rosie Rivera

¿Quién será la nueva albacea de la fortuna de Jenni Rivera?

Aunque la renuncia de Rosie Rivera no será fácil, la dinastía ya está pensando en quién será la nueva albacea de los bienes de Jenni Rivera.

En declaraciones para el programa Suelta la Sopa, Mike Rivera, hermano la fallecida cantante, agradeció a su tía Rosie su esfuerzo y su trabajo administrativo

Sin embargo, dijo desconocer quién será la nueva albacea ya que es un tema que debe tratarse en familia y no frente a medios de comunicación.