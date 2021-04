No le parece a Rosalba Ortiz, que la nueva pareja de Gabriel Soto, vea a sus nietas Elisa y Miranda

La mamá de Geraldine Bazán, la señora Rosalba Ortiz, durante un evento en Acapulco reveló que está preocupada de que sus nietas convivan con Irina Baeva.

Esto luego de que Irina Baeva constantemente tiene acciones en redes que han lastimado a su hija Geraldine Bazán y la han ofendido.

Rosalba Ortiz se dijo un tanto preocupada de que sus nietas convivan con la actriz Irina Baeva, sin embargo confía en la decisión de sus padres.

“Simplemente con las acciones lastimas, ofendes, haces una mezcla psicológica digna de personas que tienen una sociopatía narcisita que no solamente es de hombres, es de mujeres y por eso tener cuidado, pero bueno. Sus papás saben” Rosalba Ortiz

Así mismo tras las duras criticas que ha recibido Irina Baeva, en redes sociales, la señora Rosalba Ortiz opinó al respecto:

“Cada quien cosecha lo que siembra, pues yo no puedo controlar las redes sociales, cada quien dice lo que siente y lo que ve” Rosalba Ortiz

Irina Baeva responde duras criticas en su contra

Irina Baeva una vez más está en boca de todos. Resulta que la actriz rusa realizó el fin de semana una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Aunque contestó todo tipo de preguntas, Irina Baeva decidió también contestarle a sus detractores.

Mediante Instagram compartió la pregunta de una persona: " Por que eres bien pu"·$ y rompes hogares? Pero responde que no te de pena tu realidad".

Harta de tanta crítica en su contra Irina Baeva salió a su defensa e hizo publico el comentario, dando así una respuesta elegante a todos sus detractores.

"Cada quién crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quién da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero que a ti no te dé pena la tuya. ¡Bendiciones!” Irina Baeva

Aunque Irina Baeva no respondió fuerte al ataque y lo hizo de una forma educada, los haters no la perdonan por haber entrado en el matrimonio de Geraldine Bazán.