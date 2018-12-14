María León nos tiene acostumbrados a verla en paños menores pero nunca desnuda, por lo que hoy oficialmente pasa a otro nivel.

Desde Riviera Maya, la ex vocalista de Playa Limbo comparte un autorretrato en el que se muestra totalmente desnuda a la par que sostiene una guitarra acústica.

“Todo lo que imaginas y no escribes... Sientes y no cantas... Piensas y no lo dices... se pierde. No sabes la maravillas que puedes generar en esa otra persona... si te atreves”, citó junto a la instantánea.

La sensual imagen superó rápidamente los 60 mil me gusta.

Sabemos que te quedaste con ganas de más, así que acá van otras sexys fotografías de la famosa.