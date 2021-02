Rihanna únicamente posó con un bóxer de seda para dormir de su línea de lencería ‘Savage x Fenty’

La cantante Rihanna causó furor entre sus seguidores al publicar una foto en su cuenta de Instagram donde posa topless, únicamente usando joyería y vestida sólo con una bóxer de seda para dormir, este último de su línea de lencería ‘Savage x Fenty’. Con su mano izquierda cubre su pecho, dejando al descubierto su tatuaje donde se ven las alas de la diosa egipcia Isis.

La foto de Rihanna va acompañada del texto: “Cuando Popcaan dijo: 'yo no, no quiero que uses lencería esta noche para mi, chica'”. Esta frase hace referencia a la canción 'Naked' del dj y compositor jamaicano Popcaan .

En la publicación, Rihanna también puso la etiqueta de 'Savage x Fenty', su propia marca de lencería, ropa interior y ropa para dormir para hombres y mujeres que lanzó en mayo de 2020.

En muy poco tiempo, la foto de Rihanna alcanzó millones de reacciones, incluso, la actriz Vanessa Hudgens escribió "Hot" en un comentario.

Rihanna y su marca 'Fenty'

En mayo de 2019 , Rihanna firmó un contrato con LVHM Moët Hennessy Louis Vuitton, un conglomerado multinacional que opera 76 marcas , para manejar la marca ‘Fenty’. Desafortunadamente, la crisis sanitaria del último año golpeó la línea de moda de la cantante ya que saldrá del mercado temporalmente.

Afortunadamente, un pequeño grupo de trabajadores seguirá laborando en las oficinas de París para concluir todas las tareas que 'Fenty' tiene pendientes. También se mantendrán a la espera de que en un futuro próximo se pueda relanzar la marca.

Mientras tanto, las otras marcas de Rihanna como, ‘Fenty Beauty’ y ‘Fenty Skin’ seguirán adelante, al igual que ‘Savage x Fenty’, ya que acaba de recibir una importante inyección de fondos tras una ronda de financiación.