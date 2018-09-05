Después de ausentarse 16 años del medio artístico, Lynda Thomas, la cantante tijuanense de 36 años de edad, lanzará en 3 semanas su nuevo material discográfico, además de un libro.
Lanzar un nuevo álbum y un libro como he decidido hacerlo, es una labor de amor complicada y difícil. Por eso, agradezco la paciencia, les doy mi palabra que valdrá la pena. Por otro lado, en esta semana subiré al fin, un website muy peculiar, con videos, un blog realmente interesante y un podcast donde toco muchos temas que ustedes me han pedido. Estoy emocionada, asustada y me río sola por los rincones 😜, gracias, porque sin su apoyo, no me atrevería a hacerlo 🙏 #blessings #herewego #soyunamultitud
El primer single de este nuevo ciclo tiene detrás, una historia maravillosa. Ya lo contaré a detalle pero les adelanto que es una canción que escribí hace más de ocho años y que no sabía en ese instante, lo importante que iba a ser en mi vida. Tampoco olvidaré nunca, que aquella mañana mientras tarareaba la melodía buscando palabras con mi compañero de viaje, noté que un colibrí nos observaba desde la ventana. Aquel pequeño ser, no se movió de la ventana hasta que terminé de cantar, solo para desaparecer en el aire después de hacer una pirueta. Seguramente fué casualidad o quizás, era la señal de que aquella “happy song”, me estaba anunciando algo que cambió mi vida para siempre 😊 #hummingbird #life #soyunamultitud