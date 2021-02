Luego de estar involucrado en varias polémicas, Pepillo Origel aseguró que no le importa lo que digan de él.

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel ha estado involucrado en varias polémicas a lo largo de su carrera como periodista de espectáculos y en la televisión, sin embargo, reveló si le importa lo que se opine de él.

Y es que, Pepillo Origel se encuentra en el ojo del huracán por recibir la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos, situación que hasta llamó la atención de los medios de comunicación internacionales. “¡Ya vacunado! ¡Gracias USA, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!”, escribió en su cuenta de Twitter.

No obstante, poco antes de la indignación y controversia, Pepillo Origel, fue invitado al programa televisivo ‘Miembros Al Aire’, donde aseguró que no le importa lo que “saquen” de él.

“Todo mundo tenemos cola que nos pisen en un momento dado y a mí, realmente no me importa que me digan, que me saquen”. Pepillo Origel

Asimismo, Pepillo Origel explicó que tal vez cuando sus padres vivían sí le afectaba estar envuelto en un escándalo, pero en la actualidad ya no.

“Tengo una familia hermosa que la quiero, a lo mejor cuando vivían mis papás sí me dolía que me dieran un trancazo, pero se fueron mis papás y ya que digan de mí misa. Al contrario que tristeza que me digan que no ando con nadie ni que ando haciendo nada”. Pepillo Origel

A Pepillo Origel no le importa que haya personas que lo odien

Por otro lado, Pepillo Origel contó que en realidad no se ha metido en problemas con otras personas, debido a toda la información que tiene sobre muchos del medio, pero durante su trayectoria ha conocido gente que ha llegado a odiarlo, así, sin decir nombres, manifestó que le “vale ma… que lo odien” .

Ante cómo se maneja el periodismo de espectáculos en la actualidad, Pepillo Origel sugirió que en los programas se deberían meter personas nuevas, porque todos “ya son conocidos”.

En ese sentido, el presentador, Pepillo Origel indicó que las notas que realizan los medios de comunicación y que hay en redes sociales son cada vez “más exageradas” para generar impacto o clics.

Con información de Infobae.