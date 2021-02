En entrevista para medios Susana Dosamantes reveló que Paulina Rubio siempre ha sido muy trabajadora ya que ella saca adelante a sus hijos.

Desde el pasado 27 de noviembre los seguidores pueden pagar por un saludo de Paulina Rubio. Aunque son varias las celebridades que hacen este tipo de acciones, la cantante recibió varias criticas por cobrar por sus mensajes.

Susana Dosamantes salió en defensa de su hija y aseguró que ella sólo trata de generar ingresos ya que tiene que mantener a sus hijos. La actriz puntualizó que no tiene nada de malo vender saludos ya que es un trabajo honesto y no está haciendo nada malo.

Susana Dosamantes asegura que Paulina Rubio es una mujer muy trabajadora

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Susana Dosamantes señaló que Paulina Rubio al igual que todas las personas tiene que trabajar ya que sus hijos dependen de ella.

“Todo el trabajo que sea honrado es bueno, porque como ella no es una persona que se haya casado con un multimillonario ni heredó tampoco multimillones míos. Somos gente de trabajo como todos ustedes y tenemos que trabajar" Susana Dosamantes

Sobre los rumores que aseguran que "La Chica Dorada" se encuentra en bancarrota, la actriz puntualizó que con la pandemia su economía se ha visto afectada.

“Cuando no se trabaja en una pandemia como todos es duro… No hay shows, no hay teatro, pero la vida tiene que seguir, pero ojalá que ya pase esto porque ha sido una pesadilla para el mundo, no nada más para nosotros. Tenemos que ser más humanos, más cariñosos, equitativos y buenos, porque son pruebas muy importantes, hay que aprender a apoyarnos” Susana Dosamantes

Susana Dosamantes también se refirió a las críticas que recibió Paulina Rubio por vender saludos y destacó que cualquier trabajo es bueno si se hace de manera honrada.

"Creo que es loable que haga algo sano, decente y correcto, yo creo que me da mucha pena la gente que critica, han de ser millonarios y se han de estar rascando la tripa ahí echados ¿verdad? Hay que trabajar de una manera decente y correcta” Susana Dosamantes

Antes de finalizar su entrevista la actriz se refirió a los problemas que tiene su hija con sus exparejas y destacó que las cosas van mejor.