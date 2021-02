Elisa Beristain y Javier Ceriani se defendieron, luego de haber sido agredidos verbalmente por Niurka Marcos.

Niurka Marcos continúa en el ojo del huracán, desde que salió a la luz la polémica con su exempleada del hogar, quien aseguró en ‘Chisme No Like’, que recibió amenazas tras ser despedida injustificadamente .

Y es que, Elisa Beristain y Javier Ceriani presentaron una cápsula en donde la exempleada María Inés, quien trabajó alrededor de 15 años con Niurka Marcos, reveló las agresiones verbales por parte de la cubana.

Ante esto, Niurka Marcos, frente a medios de comunicación reiteró que “aplastaría como cucaracha” a su exempleada, además, se lanzó contra, Javier Ceriani y Elisa Beristain, manifestando que le habrían pagado a María Inés.

“Ceriani y Elisa están haciendo su trabajo, están tragando, están sobreviviendo a esta pandemia, y le pagaron a esta mujer para que diera estas declaraciones. Y pues ella también ganó su parte y todos felices. Yo digo la verdad, ella (Elisa Beristain) no quiso entrar a Rica Famosa Latina porque le dio miedo”. Niurka Marcos

¿Cómo respondieron Elisa Beristain y Javier Ceriani a las declaraciones de Niurka Marcos?

Elisa Beristain y Javier Ceriani, claramente molestos, se defendieron de las declaraciones de Niurka Marcos, sobre todo porque llamó a la conductora “pen…”, y también aseguraron que jamás le dieron dinero a María Inés .

“El que tú digas y nos menciones, nos ayuda mucho, porque si había alguien por ahí del público que no nos conozca, tú siempre nos das mucho número, porque eres una payasita, y nos ayuda mucho que nos menciones, aunque digas ca… de nosotros, no pasa nada, no nos agüitamos”. Elisa Beristain

Respecto al supuesto pago de la exempleada de la vedette, los conductores del programa de YouTube enfatizaron en que es una situación delicada, debido a que es mentira .

Es así que Javier Ceriani expuso que Niurka Marcos siempre está mintiendo, la señaló de “verdulera” , e indicó que efectivamente están haciendo su trabajo, pero no “necesitan” hacer otras cosas para llamar la atención.