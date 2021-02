Niurka Marcos estalló frente a medios de comunicación, para defenderse de las acusaciones en su contra por parte de una exempleada.

Una vez más Niurka Marcos se encuentra en medio de la polémica desde que una exempleada doméstica la acusó de amenazarla tras haber sido “despedida injustificadamente” , sin embargo, la cubana no tardó en romper el silencio y defenderse.

Niurka Marcos fue interceptada por medios de comunicación, que le interrogaron sobre el asunto, pues en días pasados se difundieron unos audios en los que se escuchaba a la vedette decirle a su empleada, identificada como María Inés, que la “aplastaría como cucaracha”.

Ante dicha situación, Niurka Marcos mantuvo su postura y dijo que sí la “aplastaría” de esa forma por “abuso de confianza” , ya que aseguró que María Inés se "atrevió" a pedirle 200 mil pesos prestados a su hijo Emilio Osorio.

“Aunque la trates como familia, no puedes romper esa línea. Yo no me parezco a nadie, y cuando le dije ‘te voy a aplastar como una cucaracha’, es porque lo estoy haciendo ahorita. ‘Te estoy aplastando como una cucaracha y desenmascarando por descarada’, por hu… y malagradecida”. Niurka Marcos

Niurka Marcos revela por qué iniciaron los conflictos con su empleada

La también actriz, Niurka Marcos, reveló a los medios la razón por la que comenzaron los conflictos con quien fuera la empleada doméstica, asegurando que fue por falta de responsabilidad .

La famosa de origen cubano detalló que durante la cuarentena, por la pandemia de coronavirus, se quedó sola con María Inés, por lo que le propuso repartirse las tareas domésticas, las cuales no cumplió, según indicó Niurka Marcos.

Finalmente, Niurka Marcos explicó que nunca corrió a la empleada y si quisiera puede regresar a trabajar a su hogar, aunque hizo énfasis en que sí debería tenerle miedo por “ traicionera ”, ya que puntualizó en que la está difamando.