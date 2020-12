La actriz, Niruka Marcos reveló que no le asustó ni desagradó su experiencia íntima con otra mujer.

Una de las mujeres que muy seguido está en boca de todos es Niurka Marcos, y es que la actriz se ve envuelta en muchas polémicas y ahora, ha sorprendido al confesar que tuvo una experiencia íntima con una mujer.

En el canal de YouTube de Eden Dorantes, la actriz, Niurka Marcos contó que se encontraba en un bar con una amiga y debido a la cantidad que bebieron de alcohol, la mujer le robó un beso , pero no pasó a mayores.

“Tuve una experiencia lésbica, porque una amiga me chupó la boca, no llegó a mayores, porque estaba bien ped…, pero viví esa experiencia ese día que me chupó la boca y dije wow, ‘no será que tenía yo la cachondería activada’”. Niurka Marcos

La cubana Niurka Marcos no dio más detalles, debido a que su amiga no es del medio artístico, y tendría que pedirle permiso para hablar del tema.

Sin embargo, Niurka detalló que a pesar de que su amiga la agarró por sorpresa , la experiencia no llegó más lejos y reiteró que no busca afectar a su compañera.

“Sí viví una experiencia lésbica y no me asustó ni me desagradó”. Niurka Marcos

Niurka pasará la Navidad con amigos en Mérida

Por otro lado, la actriz, Niurka Marcos indicó que esta Navidad la pasará con amigos y algunos familiares en Mérida , debido a que sus hijos estarán con sus parejas, pero en Año Nuevo ya celebrará con ellos.

Niurka Marcos agregó que se siente muy orgullosa sus hijos , de ver que han madurado y forjan sus propias vidas.