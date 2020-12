La vedette aclaró que la relación con Osorio sigue siendo libre de compromisos

Durante una entrevista en exclusiva con el programa Venga la Alegría, Niurka Marcos confesó que sigue teniendo relaciones íntimas con el productor Juan Osorio, el padre de su hijo, el actor Emilio Osorio.

La vedette habló sobre la nueva vida de su exmarido con su hijo , pues su relación se está fortaleciendo más allá de la colaboración que tienen como productor y artista en algunos proyectos de televisión.

Asimismo, Niurka mencionó que mientras ellos comparten tiempo de calidad, ella está viviendo en Mérida, pero que a pesar de eso mantiene cierta cercanía con Juan Osorio, pues ambos están enfocados en apoyar a su hijo.

Las declaraciones de la cantante y actriz detonaron la duda entre los conductores de Venga la Alegría, quienes la cuestionaron sobre si había regresado a tener una relación amorosa con el productor:

“Regresamos, antes que nada regresamos a ser cómplices en todo lo que viene en la carrera de nuestro hijo”. Niurka Marcos.

Sin embargo, también aclaró que aunque su relación con Juan Osorio no era sentimental, pues llegan a tener relaciones íntimas sin compromisos.

“De vez en cuando nos consentimos con una cogidit*, porque eso no se gasta, es sin compromiso, se lava y queda como nuevo, impecable, para volverse a usar. Yo me lo como, él me come y todos felices”. Niurka Marcos.

Cabe recordar que Niurka y Juan Osorio estuvieron casados por cinco años, durante los cuales nació su hijo; durante estos años fueron una de las parejas más polémicas en el mundo del espectáculo , y cuando esta llegó a su fin, la actriz aseguró que no regresaría con él.

Finalmente, durante su estancia en el show, Niurka habló sobre su calendario el cual ya está a la venta desde la página oficial de la cubana, y que se entregaran a finales de Diciembre 2020.