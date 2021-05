Natti Natasha revela nombre de su hija

La cantante Natti Natasha ya tiene el primer nombre de su hija pero le falta el segundo. Acá te decimos cuál es.

Falta muy poco para que Natti Natasha tenga en brazos a su primera hija por lo que ya eligió el nombre que llevará la pequeña a lo largo de su vida.

Para ello, Natti Natasha pidió a sus fans ayudarle a elegir el nombre de su primogénita por lo que recibió miles de sugerencias en redes sociales.

Después de tanto leer y pensarlo, Natti Natasha y su prometido Raphy Pinna (y padre de la bebé) decidieron que su primera hija se llame "Lana" .

No obstante, la pareja reveló en Instagram que aún están decidiendo cuál será su segundo nombre de Lana por lo que han puesto a votación dos opciones.

¿Vida Isabelle o Dominique Isabelle? pregunta Natti en sus historias de Instagram, plataforma en que la siguen más de 30 mil millones de personas.

Por tanto, la niña podría llamarse Lana Vida Isabelle o Lana Vida Dominique , aún está por descubrir el resultado final.

¿Cuándo nacerá la hija de Natti Natasha y Raphy Pinna?

La primera hija de la cantante Natti Natasha y el productor musical Raphy Pina nacerá el 24 de mayo, según previnieron los médicos.

Hasta hace unas semanas se informó que la bebé nacería en República Dominicana, de donde es su madre y en honor al padre de Raphy, amante del país.

No obstante, aún no es definitivo debido a que Raphy no puede salir de Miami ya que tiene problemas con la justicia, por lo que se perdería el nacimiento.

Como te informamos, Desde agosto de 2020, Raphy mantiene un proceso legal por el delito de posesión de armas y municiones. Se encuentra en libertad condicional.

Por ello, solicitó un permiso para poder viajar a República Dominicana; sin embargo, no se lo concedió debido a que su paternidad no es una razón válida.