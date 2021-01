Durante el programa 'Hoy' los conductores ofrecieron disculpas a Nath Campos, Martha Figueroa aseguró que no supo expresarse.

En la emisión del programa 'Hoy' del 25 de enero, los conductores lanzaron desafortunados comentarios respecto al abuso sexual denunciado por la youtuber Nath Campos, entre ellos Martha Figueroa. De inmediato recibieron un sinfín de críticas.

Tras la polémica generada, los presentadores se disculparon en vivo. Aunque Andrea Legarreta y Arath de la Torre ya se habían pronunciado en sus respectivas cuentas, Martha Figueroa aprovechó el momento para reconocer que se equivocó por señalar que fue una irresponsabilidad de la influencer por abusar del alcohol.

Martha Figueroa reconoce que se equivocó con sus comentarios sobre Nath Campos

Martha Figueroa fue una de las conductoras que más ataques recibió en las redes sociales, pues en el programa Hoy cuestionó la responsabilidad de Nath Campos por su consumo de alcohol.

“¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerdan qué pasó, o qué permitieron y qué no?” Martha Figueroa

Durante el video del matutino la periodista reconoció que se equivocó con sus palabras ya que confundió “la gimnasia con la magnesia”.

“No es momento de justificarme porque me equivoqué, no supe expresar el mensaje que personalmente creí. De ninguna manera creo que merecen, no solo las mujeres sino los hombres, merezcan violencia" Martha Figueroa

Martha Figueroa aseguró que ella quiso referirse al tema del consumo del alcohol, pero no era el momento para destacar.

“Me equivoqué de tribuna, que es el tema que me preocupa el alcohol que sí propicia muchas cosas” Martha Figueroa

La conductora destacó que el alcohol no es ninguna justificación para un caso de abuso.

“Aunque estés hasta el cepillo, tu agresor esté hasta el cepillo, no debe suceder” Martha Figueroa

Martha Figueroa destacó que ya se había comunicado con la mamá de Nath Campos, quien es su amiga desde hace años, para ofrecerle una disculpa.

“Como ayer se lo dije a tu madre, te ofrezco una disculpa a ti Nath y al público que se sintieron ofendidos por no decir las cosas correctas” Martha Figueroa

Debido a que el programa 'Hoy' recibió muchas críticas por no tratar el tema de la denuncia de abuso de Nath Campos con propiedad, se contó con la presencia de dos especialistas que se refirieron al tema.