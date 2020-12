Marjorie de Sousa se deja enamorar por empresario mexicano

La actriz Marjorie de Sousa está saliendo desde hace seis meses con el empresario gastronómico Vicente Uribe.

Quiso mantenerlo en secreto pero éste inevitablemente fue revelado. Está confirmado, Marjorie de Sousa tiene una relación amorosa con el empresario mexicano Vicente Uribe. Desde hace seis meses este hombre dedica sus días a enamorarla.

Alberto Gómez, publicista de la actriz venezolana confirmó a People en Español, el nuevo romance de Marjorie de Sousa, quien no ha tenido buena suerte en el amor. Su matrimonio con Ricardo Álamo fracasó y sostuvo una relación tormentosa con Julián Gil.

La confirmación llega a días de que el presentador Javier Ceriani, informara a través de su programa de Youtube Chisme No Like que la también cantante estaba saliendo con un hombre casado, por lo que éste salió a desmentirlo con la intención de no dañar la imagen de su novia.

Vicente Uribe confirma noviazgo con Marjorie de Sousa

El empresario gastronómico viajó a Los Ángeles para reunirse con Javier Ceriani a quien le confirmó estar saliendo con la villana de telenovelas Marjorie de Sousa así como mostró papeles que prueban que es un hombre divorciado; se separó en 2018.

Al darse por enterado, Ceriani investigó y confirmó que Vicente Uribe es divorciado y que Marjorie de Sousa no destruyó un hogar debido a que la relación comenzó en mayo de 2020.

Pese a que llevan poco tiempo juntos, e mudaron juntos a Acapulco. La pareja se conoció porque Vicente le pidió a la artista ser imagen de sus restaurantes.

Hasta el momento Marjorie no ha hablado de su nueva relación y tampoco lo hará, según advirtió su publicista quien pidió respeto así como prometió que en su momento se brindaran detalles. Finalmente, no quiso adelantar si la pareja pasará junta las fiestas decembrinas.