Vicente Uribe explicó que su noviazgo con Marjorie de Sousa va mejor que nunca por lo que no descarta que en un futuro su hijo lo llame papá.

Para calmar toda la polémica por su relación con Marjorie de Sousa, Vicente Uribe concedió una entrevista en donde aseguró que pronto el hijo de Julián Gil lo podría llamar papá.

En entrevista para Ana María Alvarado el empresario aseguró que el noviazgo con la actriz va muy bien y detalló que ha podido convivir con el pequeño de cuatro años y han creado un vínculo.

Novio de Marjorie de Sousa mantiene una gran relación con el hijo de Julián Gil

Novio de Marjorie de Sousa revela que en estos meses ha podido convivir con el hijo de la actriz y Julián Gil.

“Una relación con un niño, para que cree esos vínculos, se necesita de mucho tiempo, yo llevo meses conviviendo con Mati, es un niño hermoso, y lo quiero muchísimo, y él me ve como un amigo grande” Vicente Uribe

Sobre si el pequeño lo llama papá, el empresario Vicente Uribe destacó que con el tiempo posiblemente lo haga ya que pasan tiempo juntos.

“Entonces aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar, si la relación sigue creciendo, la convivencia sigue creciendo, es un proceso completamente natural, hoy te digo que no es real, me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho, y estamos creando vínculos muy padres” Vicente Uribe

A finales del 2020 Julián Gil declaró que esperaba que Marjorie de Sousa se encontrará con una pareja que pudiera estar presente en la vida de su hijo.

“Si yo no puedo estar presente como papá lo mejor sería que ella busque una pareja, que se enamore y que esa persona que va a estar en la vida de Matías sea su figura paterna” Vicente Uribe

El noviazgo de Marjorie de Sousa y Vicente Uribe va muy bien

Novio de Marjorie de Sousa destacó que, pese a todos los rumores, su relación va muy bien y espera que así continúe.

“Creo que lejos de hacer llorar a una mujer, lo más importante que yo veo pues es robarle una sonrisa. Vamos bien, la verdad es que sí vamos muy bien” Vicente Uribe

Vicente Uribe puntualizó que no le interesa tener los reflectores, ya que la actriz es la famosa. Pero destacó que solo quiere aclarar las polémicas que han surgido por su noviazgo.

“Al final del día yo no soy una persona pública. Mi mujer es una persona pública. Ella está tranquila, ella está curtida, yo apenas inicio en esto” Vicente Uribe

Sobre si siente celos de su novia, el empresario destacó que no y que en realidad se siente muy afortunado de tener a una mujer como Marjorie de Sousa a su lado.

“Lejos de darme celos, me hace sentir afortunado. Porque miles de hombres la desean y ella está conmigo” Vicente Uribe

En la entrevista Vicente Uribe negó que su relación con la actriz se haya visto afectada por los problemas económicos.