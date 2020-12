Madonna se hace su primer tatuaje a los 62 años

La cantante se tatuó con el objetivo de rendirle un tributo en vida a sus seis hijos.

A Madonna le gustan los tatuajes pero nunca se había hecho uno, esperó 62 años para hacerlo debido a que hasta hoy encontró un buen motivo porque claro no iba a marcar su cuerpo sin ningún sentido.

Vía Instagram, la cantante de éxitos como “La isla bonita”, “Hung Up”, “Material Girl” y “Like a Virgin”, entre otros, presumió las fotos de su primera tinta la cuál fue plasmada por el artista East Iz en el Shamrock Social Club.

La sesión fotográfica del “entintado por primera vez” de Madonna la muestran en todo momento con cubrebocas, ansiosa por ver las iniciales que el tatuado plasma en su muñeca derecha. El resultado son las iniciales LRDMSE con las que rinde tributo a sus hijos.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Te harás adicta mujer ¡Es maravilloso!”, “Precioso tributo”, “Me encantó el tatuaje”, “Muy hermoso, un símbolo de amor y orgullo por tus hijos”, “Felicitaciones”, “Bienvenida al club”, “¡Me encanta!”, “Joder, Madonna. Tú y yo éramos los únicos en este mundo que no temíamos ningún tatuaje ¿ahora en quién me apoyaré?”, “Me encanta porque es directo y significativo”, “Gracias a Dios no fue un tatuaje vulgar pero..¡Detente!”, se lee entre los comentarios.

Cabe mencionar que Madonna Louise Veronica Ciccone, nombre real de la cantante estadounidense, es madre de seis: Lourdes (24), Rocco (20), David (15), Mercy (14) y las gemelas Stella y Estere de ocho años de edad.

Lourdes es hija de Madonna y Carlos León, mientras que Rocco es producto de su relación con Guy Ritchie, su exmarido. En cuanto a sus cuatro hijos restantes, son adoptados.

Recientemente Madonna compartió un breve video junto a su seis hijos con quienes pasó Acción de Gracias.