En entrevista Julio Preciado reveló que se vio obligado a vender sus propiedades para pagar los gastos del dengue y otras enfermedades que padeció.

Desde finales del 2019, Julio Preciado ha tenido que enfrentar varios problemas en su salud, por lo que se vio obligado a poner en venta unas propiedades para poder hacer frente a los gastos médicos que tuvo que pagar.

El exintegrante de la ‘Banda el Recodo’ se ha enfrentado a un trasplante de riñón, una infección testicular, un absceso en los testículos, una fuerte neumonía y recientemente tuvo dengue.

En una entrevista, el cantante detalló que ha tenido grandes dificultades económicas, ya que al igual que muchos artistas ha tenido que suspender presentaciones.

¿Por qué Julio Preciado no reveló que tuvo dengue?

En el video del programa ‘De Primera Mano’, Julio Preciado detalló que no quiso hablar sobre el dengue ya que en los últimos meses su salud se ha visto afectada.

“Lo último que me pegó fue dengue, en el mes de noviembre, pero ya no quise ni comunicarlo, va a decir la gente que estoy salado, luego no van a venir ni a saludarme, fue un dengue que no pude sacarlo de manera normal" Julio Preciado

El cantante destacó que fue muy complicado superar el dengue ya que por su trasplante de riñón no podían permitir que tuviera fiebre, uno de los síntomas de la enfermedad.

“Cuando te pica el mosco, el dengue lo sacas a través de la fiebre, la calentura y a mi no me está permitido que me de fiebre por mi trasplante, si se me sube la temperatura arriba de 38 o 39 grados corro el riesgo de que el riñón sufra algún rechazo" Julio Preciado

Por ello Julio Preciado tuvo que permanecer en recuperación por 30 días y no 5 días, que son los normales para superar la enfermedad.

Julio Preciado revela que llego a pensar en la muerte

Durante su entrevista Julio Preciado reconoció que fueron momentos muy difíciles y que incluso le llegó a cuestionar a Dios.

"No quise que se hiciera público y fue una etapa difícil el último tramo en el que empiezas a renegarle a Dios (..), si ya había sufrido con el riñón y otra vez en cama, pero Dios les manda sus peores batallas a sus mejores guerreros" Julio Preciado

El famoso puntualizó que en algún momento llego a pensar en la muerte y detalló que en eso momentos lo que más le dolía es que su familia estuviera sufriendo debido a su enfermedad.

Julio Preciado vende unas propiedades

Julio Preciado confesó que ha decidido poner en venta unas propiedades para poder hacer frente a los gastos que se vienen, ya que ha tenido que solventar los gastos médicos.

“No he tenido que vender ninguna de mis propiedades, pero estamos por vender una porque es para remediar los males, es para poder salir adelante el mes de enero y febrero” Julio Preciado

Señaló que sus ahorros si se han visto disminuidos por lo que ahora espera poder recuperar dinero y afrontar el próximo año.