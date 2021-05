En entrevista Joaquín Muñoz reveló que no se a vacunado contra el coronavirus y confesó que se encuentra triste porque AMLO no le hace caso.

Joaquín Muñoz fue captado en el aeropuerto y ahí fue cuestionado sobre Juan Gabriel, pues asegura que el famoso está vivo.

En su video quien fuera el asistente personal reveló que ‘El divo de Juárez’ no se ha podido vacunar contra el Covid-19.

Además señaló que el artista se encuentra triste porque Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le ha hecho caso.

Joaquín Muñoz asegura que Juan Gabriel está triste porque AMLO no le ha hecho caso

El programa ‘Suelta la Sopa’ entrevistó a Joaquín Muñoz, quien se encontraba en el aeropuerto portando un cubrebocas que tenía varias imágenes de Juan Gabriel.

Al ser cuestionado sobre su cubrebocas, el asistente señaló que al cantante también le había gustado y que incluso le había pedido uno igual.

“A todo el mundo le llama la atención, hasta el mismo Alberto dice ‘consígueme uno Joaquín’” Joaquín Muñoz

Joaquín Muñoz destacó que se iría unos días a Dubái, por lo que Juan Gabriel se encontraba preocupado ya que era un lugar muy lejos.

“Me dijo que Dubái estaba muy lejos y entonces está en cada momento al pendiente del viaje” Joaquín Muñoz

En su entrevista reveló que el cantante no ha recibido la vacuna contra el Covid-19.

“No, no se ha vacunado. A veces está bien a veces está mal pero ahí sigue, hasta el que el señor presidente se compadezca de él y lo saque de ahí de donde esta” Joaquín Muñoz

Joaquín Muñoz confesó que Juan Gabriel se encuentra muy triste ya que AMLO no ha respondido a su llamado.

“Yo quiero saber el motivo por el cuál no ha querido sacar a Juan Gabriel, me dijo que le dijera al presidente que estaba muerto de tristeza de que él no le hace caso” Joaquín Muñoz

En su entrevista también habló sobre Luis Miguel y destacó que a Juan Gabriel no le pareció que el cantante cancelará dos presentaciones en el Auditorio Nacional.

En ese sentido puntualizó que ‘El Sol’ se hizo famoso con un tema de ‘El divo de Juárez’.