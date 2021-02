Pese a críticas, Horacio Pancheri disfruta su nuevo noviazgo

A Horacio Pancheri le tiene sin cuidado lo que opinen de su nuevo noviazgo con Isabel Valero, con quien pasó día de San Valentín.

A Horacio Pancheri le tiene sin cuidado que lo critiquen por tener un corazón fácil. El galán de telenovelas vive la vida y el momento. Contrario a Marimar Vega, quien se fue a despejar a una cabaña para hacerle frente a su duelo, él ya se deja consentir por una mujer; sí, tiene novia.

Horacio Pancheri está estrenando noviazgo, la chica en cuestión se llama Isabel Valero y no forma parte del mundo del espectáculo, por ahora, y es que las miradas están puestas en ella luego de convertirse en la tercera en discordia entre el actor y Marimar Vega.

El fin de semana, la nueva pareja tuvo una cinta romántica en un restaurante de la Ciudad de México. Ambos publicaron en Instagram melosas fotos donde presumen su relación sin importar el que dirán. Se abrazan y es evidente que no pueden pasar tanto tiempo lejos del otro. Nos queda claro que pasaron juntos Día de San Valentín.

Horacio Pancheri e Isabel Valero @horaciopancheri

Cabe mencionar que aún se desconoce desde cuántos están saliendo, pero se sospecha que comenzaron a intercambiar coqueteos desde que él tenía una relación con la hermana de Zuria Vega.

Fans de ambos famosos no se tomaron tan bien el nuevo noviazgo: "Tú cambias más de novia que de calzón”, “El que decía que no tenía otra novia, en fin, la hipocresía”, “¿Cómo puedes reemplazar a una persona tan fácil”, “Ya encontró al amor de su vida (otra vez)”, "Yo tengo 6 meses que termine mi relación y aun no tengo ni tiempo ni cabeza para iniciar otra.. La vd es q los hombres son muy rápidos en ese sentido”, “Sin saberlo esa rubia le hizo un favor a La Vega", fueron algunas de las reacciones.

Isabel Valero y Horacio Pancheri @isavalero89

¿Quién es la novia de Horacio Pancheri?

A Isabel Valero le apasionada la naturaleza y la arquitectura, el arte y los deportes, según revela en su cuenta de Instagram. Es una mujer filantrópica. Tiene 31 años de edad y es originaria de Venezuela.

Aunque le gusta el modelaje y ya ha protagonizado algunas portadas de revista como “Soho”, no tiene nada que ver con la farándula. Tiene dos simpáticos perritos que suelen acompañarla en su rutina de ejercicio al aire libre.