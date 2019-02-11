Miley Cyrus, Katy Perry, Maren Morris y Kacey Musgraves se subieron al escenario de los Grammy 2019 para participar en un homenaje para la cantante de country Dolly Parton.

Las interpretes cantaron After the gold rush, de Neil Young. Al finalizar su show Brandi Carlile se levantó del asiento a aplaudir con lágrimas en los ojos dicho tema.

Recordemos que Dolly Parton una de las divas del country comenzó a cantar a los 12 años en Tennessee. Dos años después fichó por Mercury Records. Ese fue el inicio de una larga trayectoria que al día de hoy acumula 47 nominaciones al Grammy y ocho gramófonos ganados.