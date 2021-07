Gabriela Spanic mueve las caderas como Shakira en su debut en “Dancing with the stars”

Gabriela Spanic debutó en el programa “Dancing with the stars” de la televisión húngara donde movió las caderas al ritmo de Shakira. La actriz recordada por su gran protagónico en “La Usurpadora”, arrasó en el primer programa Junto con su compañero, el bailarín profesional Andrei Mangra.

Ambos bailaron el tema "Hips don't lie" de la cantautora Shakira, originaria de Barranquilla, Colombia. Gabriela Spanic causó gran furor con el atuendo negro con transparencias que usó para el primer programa de "Dancing with the stars" de la televisión en Hungría.

Con el vestuario sus sensuales curvas resaltaron más que nunca, así como su marcado abdomen y sin dejar de mencionar sus tonificadas piernas, que a sus 6 años se ven hermosas y fuertes.

"¿Qué les pareció el primer look que utilice en 'Dancing with the stars'?", fue la pregunta que lanzó en redes sociales a todos sus seguidores a quienes tambien agradeció por el apoyo que le han dado.

Algunos de los comentarios por parte de sus fans fueron: "deslumbrante como siempre", "sexy totalmente, eres una gran artista", "ese look era perfecto, impactaste a ese país", "maravilloso, luces muy fit", "una cosa divina, al igual que tu baile, les quedó hermoso", "perfecto, te ves divina mi amor, toda una reina", por mencionar algunos.

Por su parte el bailarín profesional Andrei Mangra, agradeció en redes sociales a Gabriela Spanic por todo el esfuerzo que ha puesto en los ensayos y el gran trabajo que hizo sobre el escenario.