Fabiola Campomanes no dará pasó atrás en su demanda contra Jonathan Islas

Fue a finales del mes de octubre del 2019 cuando se dio a conocer un video en redes sociales de Jonathan Islas quien se encontraba bajo los influjos de las drogas, donde explicaba que la actriz Fabiola Campomanes la había golpeado.

Tras dicho escándalo finalmente Campomanes asegura que continua recuperándose del escándalo mediático que vivió con su ex, quien asegurara lo golpeó en su defensa pues él también la agredió dentro de su casa.

Durante su aparición el día de ayer en un evento de gala en la Ciudad de México, Fabiola confesó que no dará un pasó atrás en su demanda contra el también actor, pues debe pagar por los daños causados.

“La cuestión legal ahí está, pero eso como lo he dicho, yo creo que hay cosas que, si está padre mantenerlas en la intimidad, porque si son cosas de uno, no por mala onda, sino porque lo sabemos nosotros, de pronto los medios de comunicación, la información se distorsiona, no vale la pena”

Fabiola Campomanes. Actriz