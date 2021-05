“Parece que están enamorados”: Besos entre Maluma y Marc Anthony desatan críticas

La amistad entre Maluma y Marc Anthony comienza a incomodar a seguidores de ambos y es que parece tan cercana, tan íntima, que muchos quieren dar por hecho que existe una atracción entre ambos...

Resulta que el salsero y el reguetonero volvieron a reencontrarse con motivo de una presentación musical en La Feria de las Flores en Medellín, según informaron los propios en redes sociales.

En un video publicado por el portal de espectáculos Suelta La Sopa, Maluma muestra su felicidad al estar junto a Marc, con quien intercambia cariñosamente un par de besos en la mejilla, lo que no pareció a muchos pues comenzaron a criticar su cercanía.

“Entre broma y broma... La verdad se asoma”,“por mas amigas o amigos que seamos yo no me agarro así a besos con ninguno de ellos”, “Estoy confusa, es mucho amorcito”, “¿Son gays?”, “Parece que están enamorados y pues harían buena pareja”, “Yo sí creo que son pareja. Tienen una vibra entre ellos que no parece de amigos. Además no conozco un hombre que diga que "ama" a otro hombre. Pero bueno si lo son, no importa. Vida solo hay una y hay que disfrutarla”, son algunos de los comentarios.

No obstante, los ataques no terminaron ahí ya que más tarde el cantante de “Felices los 4” publicó una foto de ambos fumando un puro y usando aparentemente abrigos de piel, hecho que enfurecio a los defensores de animales.

“Un verdadero animante de ani,ales no promueve ni apoya el desagarramiento y despellejamiento -en vida- solo para que una manga de imbéciles descerebrados jueguen a la moda”, “Lamentablemente seguimos en la época de Neanderthal con gente que usa pieles. ¿Saben cuántos inocentes animales se despellejan vivos para un abrigo? Eso promueven, ¡Qué decepción!”, “Si amas tanto a los animales no entiendo por qué esa foto”, “Qué ejemplo para la juventud”, se lee junto a la instantánea del recuerdo.

Hasta el momento ni Maluma ni Marc han hecho comentarios.