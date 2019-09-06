Eduardo Santamarina no ve ningún problema con realizar escenas sexuales frente a una cámara sobre todo porque es actor y un profesional y nada tiene que ver con estar casado o al menos es lo que dice.

Y es que recientemente el actor, de 51 años de edad, asistió como invitado especial al programa nocturno “Miembros al aire” donde tuvo un polémico momento junto a una actriz porno.

Resulta que el actor de telenovelas como “Amigas y Rivales”, “Yo amo a Juan Querendón”, “Antes muerta que Lichita”, “Ni contigo ni sin ti” y “Por ella soy Eva” se prestó para simular sexo con la experta chica sobre un peculiar sillón denominado “potro del amor”.

Tal acción de inmediato generó criticas ya que muchas personas vieron mal que Lalo tuviera ese acercamiento fingido con una mujer que no es su esposa.

“Santamarina sabe lo que hace por eso tuvo enculadas a Itatí, Susana y Mayrín”, “Claramente se vio a quiénes le pegan en su casa. Lalo no es ningún santurrón”, “Los van a divorciar”, “El momento en que Mayrín decidió divorciarse”, “Alguien ya está muerto y no se ha enterado”, “Creo que Eduardo no debió faltarle a su esposa” y más comentarios de este tipo hicieron.

Al respecto, Eduardo lo tomó con humor y aseguró que es tan profesional que las criticas se le resbalan así como el enojo de su esposa.

“Es mi trabajo y yo soy muy profesional así que ni modo, se ‘inga’” Eduardo Santamarina

Asimismo bromeó con la estatura de la muchacha señalando le quedaba como “llaverito” por lo que estuvo a punto de hacerle lo del “balerito” pero ella se iba a sacar de onda.

Cabe señalar que tanta sinceridad también fue aprendida ya que algunos televidentes reconocen que Eduardo fue el único que tomó seriedad al asunto y no se comportó como un santurrón e inmaduro frente al acto sexual.

Acá el video completo de lo ocurrido en Miembros al aire, no olvides compartirnos tu opinión.